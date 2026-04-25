- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ второй день подряд атакует крупный областной центр: гремят взрывы
Жители города призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до официального сообщения об отбое.
В Днепре вечером 25 апреля раздались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительной информации, Россия направила на город баллистические ракеты.
В ПС Украины предупреждали, что наблюдалась скоростная цель в Запорожье/Днепре.
В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий. В результате атаки пострадали по меньшей мере 14 человек.
Около 03:24 глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что загорелись несколько пожаров. «Есть поврежденные дома», — написал он.