РФ второй день подряд атакует крупный областной центр: гремят взрывы

Фото иллюстрированное / © Associated Press

Реклама

В Днепре вечером 25 апреля раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, Россия направила на город баллистические ракеты.

Реклама

В ПС Украины предупреждали, что наблюдалась скоростная цель в Запорожье/Днепре.

В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты, что повлекло за собой пожары и повреждения зданий. В результате атаки пострадали по меньшей мере 14 человек.

Около 03:24 глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что загорелись несколько пожаров. «Есть поврежденные дома», — написал он.