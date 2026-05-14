РФ второй день подряд массированно бьет по Украине: сколько ракет и дронов летели ночью

Воздушная тревога в Украине объявлялась несколько раз — раздавались взрывы в городах.

РФ атаковала Украину / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 14 мая — сразу после массированного удара дронов в течение дня 13 мая — противник продолжил атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения — 56 ракет и 675 БпЛА:

  • 3 аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал»

  • 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • 35 крылатых ракет Х-101

  • 675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели — 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:

  • 29 крылатых ракет Х-101

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • 652 враждебные БпЛА разных типов

«Основное направление удара — Киев. Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу» — добавили в ведомстве.

Атака по Украине 14 мая — последние новости

В ночь на 14 мая Россия совершила один из самых массированных ударов по Киеву, атаковав столицу десятками шахедов и многократно нанеся удары крылатыми и баллистическими ракетами. В Дарницком районе разрушен подъезд дома, погиб по меньшей мере один человек, поиски людей продолжаются.

Российская оккупационная армия нанесла удар по энергообъекту в Черниговском районе Черниговской области, в результате чего обесточены более 31 тысячи абонентов.

