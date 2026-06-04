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РФ второй день жестоко атакует крупный областной центр Украины: где "прилеты"
Паблики пишут о «прилете» в самый большой терминал «Новой почты».
Российская армия второй день подряд атакует Днепровский район. Произошли попадания по логистической компании.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа
Оккупанты 4 июня нанесли удары по Днепровскому району. Опять, как и в предыдущий день, зафиксированы попадания по логистической компании. Вспыхнул пожар.
Информация о пострадавших уточняется.
По данным телеграм-каналов, в Днепре произошел «прилет» в крупнейший терминал «Новой почты».
Напомним, в начале июня российские войска нанесли удар дроном по логистическим складам в Днепре, что привело к масштабному пожару. Огонь уничтожил здания и грузовые автомобили, а спасатели почти сутки боролись со стихией в условиях постоянных воздушных тревог и угрозы обвалов конструкций.
3 июня в результате новой атаки российским БпЛА в Днепре был поврежден инновационный терминал «Новой почты». Поскольку во время удара работники находились в укрытии, никто не пострадал. Компания пообещала клиентам полную компенсацию за потерянные отправления и свяжется с ними в ближайшее время для уточнения деталей.