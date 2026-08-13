РФ второй раз за день атаковала железную дорогу в Одесской области: детали

"Укрзализныця" поезд

Реклама

Российские войска 13 августа вторично за день атаковали железнодорожный транспорт в Одесской области. На этот раз беспилотник попал в тепловоз, выполнявший маневровые работы, чтобы пассажирские поезда могли разъехаться.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Реклама

Удар по потягу на Одещині

По его словам, железнодорожная бригада заранее была предупреждена об опасности, поэтому никто из работников не пострадал.

Реклама

«Было еще одно попадание в тепловоз, выполнявший маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Бригаду заранее предупредили, там никто не пострадал», — сказал Перцовский.

Также на месте утренней атаки поезда «Днепр-Одесса» нашли рацию. Вероятно, именно по ней машинист перед смертью сообщил о срочной эвакуации.

Рация, найденная на месте удара

Как мы писали, утром 13 августа российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда «Одесса — Днепр». В результате атаки погибли машинист и его помощник. В поезде находились 340 пассажиров, в том числе 67 детей — их эвакуировали, без пострадавших.

Новости партнеров