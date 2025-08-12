РФ вводит резервы на Сумщину и имеет продвижение: аналитики ISW об успехах врага

Наступление РФ. / © ТСН

Войска агрессорки России недавно имели успех на севере Сумской области. В частности, захватчики продвинулись в центр Алексеевки и юго-западнее Юнаковки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи за 11 августа. Именно они свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись в центре Алексеевки (к северу от города Сумы) и к юго-западу от Юнаковки (к северо-востоку от Сум).

Американские аналитики приводят данные от украинского военного обозревателя Константина Машовца. Он проинформировал, что подразделения российского 1443 мотострелкового полка отбросили украинские войска от Новониколаевки (на север от города Сумы), но не смогли продвинуться между Алексеевкой и Варачиным.

По его словам, военное командование РФ начало вводить находившиеся в резерве близ Юнаковки подразделения 234-го воздушно-десантного полка. Между тем, так называемые российские военные блоггеры сообщают, что их военное командование развернуло дополнительные подразделения к северу от Андреевки. Впрочем, у них проблемы со связью и слаженностью.

Напомним, ранее новый командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол рассказал о "сюрпризах" для россиян на Сумщине. По его словам, сейчас в Сумской области и на российской Курщине ситуация частично стабилизирована. В настоящее время в этих направлениях ведется активная работа.

Между тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечает, что ВСУ имеют успех на Сумском направлении. Силы обороны, хоть и постепенно, но освобождают захваченную врагом территорию.

