РФ "выбивает" энергетику вдоль границы: будет ли свет в Чернигове и Сумах

Эксперт о последствиях ударов РФ и критической потребности в резервном питании / © pixabay.com

Реклама

Российские войска наносят удары по региональным энергетическим объектам вдоль фронта и границы с РФ.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает«Киев 24».

Он предупредил, что в зоне максимального риска находится полоса, которая имеет примерно сто километров в ширину вдоль границ и вдоль линии боевого столкновения. Именно там россияне сосредоточили удары по региональным подстанциям, не имеющим достаточной защиты.

Реклама

«Эти регионы находятся в максимально рискованной зоне. За последний месяц видно, что россияне сменили тактику ударов. Они не пытаются, почти не пытаются атаковать объекты такого национального масштаба, которые лучше защищены, лучше готовы к таким атакам. Они переключились на региональные объекты, в большинстве своем это незащищенные подстанции региональных сетей», — объяснил эксперт.

По его мнению, россияне хотят «очень усложнить жизнь» в конкретных регионах этой полосы вдоль линии боевого столкновения.

«И, безусловно, это проблема. Буду откровенным: то, что я вижу в новостях о Чернигове, для меня прямо говорит, что городские власти Чернигова недоработали. Потому что и котельные и насосные станции должны быть обеспечены резервным питанием. И если у них нет понимания, что делать, им нужно расспрашивать коллег из Харькова. Им нужно расспрашивать коллег из Николаева, из других городов, постоянно под ударами и уже хорошо знающих, каким образом обеспечить резервное питание. Потому что ну, для людей это, безусловно, очень неприятная ситуация», — подытожил Харченко.

Напомним, что сегодня, 2 октября, Нежин в Черниговской области остался полностью без света.

Реклама

Вчера, 1 октября, город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Из-за обстрела электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блекауте, который длился более трех часов.