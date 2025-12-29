РФ выполнила план комплектования своей армии на 100%: Сырский о силах врага

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Россия выполнила план комплектования армии на 100%. За последние полгода численность группировки россиян в Украине колеблется на уровне 710-711 тысяч.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».

По его информации, россияне создали значительное количество специализированных батальонов, полков, бригад — и продолжают приобретать больше возможностей.

Реклама

«Мы можем констатировать, что декларирует сам враг: что он выполнил план комплектования своих вооруженных сил на 100%. По плану, это была мобилизация 406 тысяч человек», — говорит главком ВСУ.

Какие потери у России на фронте

В то же время потери РФ составили более 410 тысяч.

Сырский отметил, что если в первые месяцы 2025 года наблюдалось ежемесячное увеличение группировки российских войск примерно на 7-9 тысяч, то за последние пол года численность группировки россиян колеблется на уровне 710-711 тысяч.

«Это свидетельствует о том, что даже реализация всех их (мобилизационных — Ред.) планов не дает им увеличить количество войск», — пояснил генерал.

Реклама

Главком прокомментировал, что российские военкоры подсчитали, сколько за предыдущие годы мобилизовали людей и сколько подписали контракты в армию РФ. И у них получилось расхождение примерно в полтора миллиона между теми, которые были заявлены как вовлеченные в армию, и остаточными 700 тысячами. Сырский объяснил, действительно ли это количество необратимых потерь у врага реально.

«Да, это реальные потери. Об этом свидетельствует, что враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий. Сформировать удалось только 7: 2 дивизии морской пехоты состоят только из 1 полка. Формирование остальных 7 бригад перенесли на следующий год. Причина в том, что они вынуждены были брать личный состав этих дивизий и комплектовать его в боевые части. Это и есть подтверждение того, что у них действительно проблемы с набором людей», — утверждает главком ВСУ.

Какое соотношение потерь

По словам Сырского, ежедневные потери врага — в среднем 1000 — 1100 человек. Он утверждает, что россияне теряют примерно в шесть раз больше убитыми, чем украинцы.

Ранее Александр Сырский объяснил, сможет ли Украина защититься с армией в 800 тысяч человек.