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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ выпустила 16 баллистических ракет: Зеленский раскрыл детали массированной атаки на Киев и другие регионы

Массированный российский удар по украинским областям задел энергетику, логистику и гражданскую инфраструктуру.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушение в Киеве в результате российской атаки в ночь на 27 октября

Разрушение в Киеве в результате российской атаки в ночь на 27 октября

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной массированной атаки оккупанты выпустили по Украине 16 баллистических ракет и более 280 дронов. В результате удара по капмусу университета в Киеве количество пострадавших возросло до 12-ти.

Об этом глава государства написал в Сети.

«До 12 выросло количество пострадавших после российского удара по кампусу университета и окружающей территории вчера вечером, пять из них — студенты и сотрудники университета», — говорится в заявлении Зеленского.

Он сообщил, что во время работы экстренных служб после первой атаки российские войска нанесли повторный удар баллистическим ракетам.

По словам президента, всего в ночь на 27 октября Россия применила 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников. Зеленский отметил, что в результате атаки есть погибшие и попадания в Киеве, в частности по Южному мосту.

«Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики», — акцентировал глава государства.

Он также сообщил об ударах по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Президент подчеркнул, что основными целями вражеских атак в большинстве случаев являются энергетика, логистика и гражданская городская инфраструктура.

«Искусственные и длительные задержки в поставке пакетов перехватчиков для „петриотов“ и „насамсов“, которые, к сожалению, в последнее время прямо помогают России достигать целей ее террористической кампании. Каждая такая задержка — это новое российское попадание в тот или иной объект», — отметил Зеленский.

Он добавил, что российские удары происходят каждый день, а РФ продолжает совершать новые эскалационные шаги. По мнению президента, для изменения ситуации необходимо усиление давления на Россию и реальная поддержка Украины.

Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживает защиту Украины и понимает важность своевременного поступления пакетов помощи.

Ночная атака на Киев 27 октября — что известно

Напомним, с вечера 26 октября и в течение ночи российские оккупанты совершили две волны баллистических ударов по Киеву. В результате атаки в шести районах города повреждены жилые дома, больницы, станция метро, бизнес-центр и инфраструктура. Погибла 46-летняя женщина, еще 14 человек получили ранения, в том числе двое медиков.

Поврежден Южный мост и инфраструктура метро. Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях. На «зеленой линии» метро движение поездов пока ограничено и работает между станциями «Сырец» — «Выдубичи».

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