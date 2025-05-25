РФ выпустила 300 дронов и 70 ракет: Зеленский о последствиях удара (фото, видео)

Удар по Киевщине 25 мая

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Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного российского удара сегодня ночью, 25 мая.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его словам, сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

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За эту ночь россияне выпустили почти 300 ударных беспилотников, большинство — «шахеды». Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

«Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети», — говорится в сообщении.

Поврежденное общежитие / © Офис Генерального прокурора

Президент подчеркнул, что каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против России.

Удар по Киеву 25 мая / © Киевская городская прокуратура

«Россия затягивает эту войну и каждый день продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение — решительность Соединенных Штатов, решительность европейских стран, всех тех, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны», — призвал Зеленский.

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Дата публикации 10:34, 25.05.25 Количество просмотров 55 РФ нанесла массированный удар по Украине: Зеленский показал последствия

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.