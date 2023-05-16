РФ выпустила "Калибры" из акватории Азовского моря — мониторинговые каналы

Воздушная тревога распространяется по Украине.

Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры", поэтому, пожалуйста, среагируйте на тревогу.

Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

Позаботьтесь о личной безопасности.

Также активна тактическая авиация врага над Крымом и вдоль Азовского моря.

В то же время, информация требует уточнения. Пока нет ее подтверждения официальными властями.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.