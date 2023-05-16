РФ выпустила "Калибры" из акватории Азовского моря — мониторинговые каналы

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.
Воздушная тревога распространяется по Украине.
Мониторинговые каналы назвали ее причиной "Калибры", поэтому, пожалуйста, среагируйте на тревогу.
Предварительно пуски были с акватории Азовского моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.
Позаботьтесь о личной безопасности.
Также активна тактическая авиация врага над Крымом и вдоль Азовского моря.
В то же время, информация требует уточнения. Пока нет ее подтверждения официальными властями.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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