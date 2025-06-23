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- Украина
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РФ выпустила по Украине более 360 воздушных целей: какой город принял удар
Ночью оккупанты выпустили ударные дроны и ракеты по украинским городам. В столице раздавались взрывы.
В ночь на 23 июня россияне устроили мощную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По данным ведомства, противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:
352 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ (до 160 из них — «Шахеды»)
11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» из районов Таганрога и Брянская область
5 крылатых ракет «Искандер-К» из района Курска
Основное направление удара — город Киев. По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 — локационно потеряны.
146 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 193 — локационно потеряны/подавленные РЭБ
7 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» — сбиты, еще 3 — локационно потеряны
5 крылатых ракет «Искандер-К» сбиты
«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве, по последним данным, погибли шесть человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.