- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ выпустила по Украине более 600 целей: какой город принял основной удар
Ночью РФ устроила мощный террор по украинским городам. Самая сложная ситуация в Киеве.
В ночь на 28 сентября враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В общей сложности, при ударе обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов
2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»
2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
38 крылатых ракет Х-101 и
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря
Основное направление удара — столица Украины, город Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:
566 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов
2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»
35 крылатых ракет Х-101
8 крылатых ракет «Калибр»
Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.
Напомним, в ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Киеве, Запорожье и Хмельницкой и Одесской областях.
Все, что известно о воздушной атаке по Украине 28 сентября, читайте в новости.