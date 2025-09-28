РФ выпустила по Украине более 600 целей: какой город принял основной удар

© Getty Images

В ночь на 28 сентября враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В общей сложности, при ударе обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

38 крылатых ракет Х-101 и

8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

Основное направление удара — столица Украины, город Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

566 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

35 крылатых ракет Х-101

8 крылатых ракет «Калибр»

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Напомним, в ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Киеве, Запорожье и Хмельницкой и Одесской областях.

