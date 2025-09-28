ТСН в социальных сетях

Украина
75
1 мин

РФ выпустила по Украине более 600 целей: какой город принял основной удар

Ночью РФ устроила мощный террор по украинским городам. Самая сложная ситуация в Киеве.

Анастасия Павленко
РФ выпустила по Украине более 600 целей: какой город принял основной удар

© Getty Images

В ночь на 28 сентября враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В общей сложности, при ударе обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

  • 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

  • 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

  • 2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

  • 38 крылатых ракет Х-101 и

  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря

Основное направление удара — столица Украины, город Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

  • 566 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов

  • 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»

  • 35 крылатых ракет Х-101

  • 8 крылатых ракет «Калибр»

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Напомним, в ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Киеве, Запорожье и Хмельницкой и Одесской областях.

Все, что известно о воздушной атаке по Украине 28 сентября, читайте в новости.

75
