​РФ выпустила по Украине ракеты, которыми раньше не била: фрагменты обнаружили на Львовщине и Хмельнитчине

РФ выпустила по Украине старые советские ракеты, которых до этого не применяли. Фрагменты этих ракет Х-55 были обнаружены на Львовщине и Хмельнитчине.

Во время массированных обстрелов 31 октября россияне впервые применили ракеты, которые до этого времени не выпускали по Украине. Речь идет о стратегических крылатых ракетах Х-55, фрагменты которых обнаружили в двух областях Украины. Это оружие направлено на выявление противовоздушной обороны Украины и ее истощение.

Об этом сообщил представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Николай Данилюк на брифинге в Military Media Center.

"В районе сел Субич и Княжполь в Хмельницкой области и села Заставное Львовской области были обнаружены фрагменты крылатых ракет, которые до сих пор, а именно до 31 октября, противником не применялись. Особенностью этих ракет было то, что они были снаряжены не взрывоопасной боевой частью", – сказал он.

Установлено, что найденные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55.

"Крылатая ракета Х-55 — это советская ракета, которая предназначена для нанесения ударов по стратегическим целям, координаты которых заранее известны. Она совершает полет на предельно малой высоте, на дозвуковой скорости, со способностью огибания рельефа местности", — рассказал Данилюк.

Он отметил, что изменение в тактике применения средств воздушного нападения, а именно использование таких ракет, обусловлено несколькими факторами.

"Во-первых – можно утверждать, что сознательный запуск этих ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской ПВО, истощение ее. В то время, как современные российские ракеты Х-101 и 3М-14 комплекс "Калибр" направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, что повышает их эффективность применения. Другими словами – запуск этих ракет направлен на выявление нашей ПВО и ее истощение", – рассказал Данилюк.

Он отметил, что снаряжена ракета конкретным образцом, представляет значительную угрозу нанесения неизбирательного поражения из-за кинетической энергии ракеты и остатков топлива. Об этом свидетельствует последний нанесенный удар, когда ракета Х-55 попала в жилой дом.

Также применение этих ракет свидетельствует и об истощении запасов современных крылатых ракет у врага.

Представитель Генштаба обратил внимание, что все без исключения обнаруженные ракеты Х-55 были с намеренно стертыми серийными номерами. Это свидетельствует о том, что это могут быть те ракеты, которые Украина передала России в 1990-х годах. Что касается возможности тех ракет нести ядерный заряд, то именно та ракета не контактировала с ядерными элементами.

Напомним, в понедельник утром, 31 октября, вся Украина "покраснела". Оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.

Во время масштабной воздушной атаки над Львовской областью сбили три российские ракеты.

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