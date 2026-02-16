Грустный "рекорд" по ударам баллистики

Реклама

В январе 2026 года российские войска выпустили по Украине 91 баллистическую ракету. Это самый большой месячный показатель за время полномасштабной войны.

Об этом рассказали в Минобороны.

В ведомстве заверили, что работают над тем, чтобы ускорить поставки ракет для MIM-104 Patriot.

Реклама

Patriot называют наиболее эффективным зенитно-ракетным комплексом на вооружении ВСУ.

В Минобороны отчитались, что во время недавнего «Рамштайна» было договорено о срочной поставке ракет из складов европейских партнеров.

«Самое эффективное средство противодействия баллистике — ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически нужны средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой», — подчеркивал глава Минобороны Федоров во время заседания Рамштайна.

Напомним, что ночью 16 февраля РФ атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон», баллистической ракетой «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 62 беспилотниками разных типов.