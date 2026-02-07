РФ выпустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: какие регионы приняли удар

© Getty Images

Реклама

В ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:

Реклама

2 ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)

21 крылатая ракета Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря)

16 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватория Черного моря)

408 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов

Основные направления удара — Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Виннитчина.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:

14 крылатых ракет Х-101

10 крылатых ракет «Калибр»

382 враждебных БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях.

Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия

С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.

Реклама

В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.

После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.

По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Реклама

Все детали о ночном ударе читайте в новости.