РФ выпустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: какие регионы приняли удар
Сегодня ночью Украина пережила очередную воздушную атаку.
В ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:
2 ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)
21 крылатая ракета Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря)
16 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватория Черного моря)
408 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов
Основные направления удара — Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Виннитчина.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:
14 крылатых ракет Х-101
10 крылатых ракет «Калибр»
382 враждебных БпЛА разных типов
Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на трех локациях.
Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия
С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.
В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.
После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.
«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.
По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Все детали о ночном ударе читайте в новости.