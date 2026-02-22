- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 801
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ выпустила по Украине "Цирконы", "Искандеры" и дроны: как отработала ПВО
Основные направления удара – Киевщина, Одесчина, Кировоградщина, Полтавщина.
В ночь на 22 февраля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:
4 противокорабельные ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)
22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400
18 крылатых ракет Х-101
2 крылатые ракеты Искандер-К
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей — 33 ракеты и 274 беспилотника разных типов:
2 противокорабельные ракеты «Циркон»
8 баллистических ракет Искандер-М/С-400
17 крылатых ракет Х-101
2 крылатые ракеты Искандер-К
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
274 враждебных БпЛА разных типов
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 5 локациях.
Напомним, под утро 22 февраля Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине. Все, что известно о ночном ударе — читайте в новости.