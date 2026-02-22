РФ выпустила по Украине "Цирконы", "Искандеры" и дроны: как отработала ПВО

Украина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 22 февраля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)

22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400

18 крылатых ракет Х-101

2 крылатые ракеты Искандер-К

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей — 33 ракеты и 274 беспилотника разных типов:

2 противокорабельные ракеты «Циркон»

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

17 крылатых ракет Х-101

2 крылатые ракеты Искандер-К

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

274 враждебных БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 5 локациях.

