Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
801
Время на прочтение
1 мин

РФ выпустила по Украине "Цирконы", "Искандеры" и дроны: как отработала ПВО

Основные направления удара – Киевщина, Одесчина, Кировоградщина, Полтавщина.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украина пережила атаку

Украина пережила атаку / © Associated Press

В ночь на 22 февраля РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)

  • 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400

  • 18 крылатых ракет Х-101

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

  • 297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей — 33 ракеты и 274 беспилотника разных типов:

  • 2 противокорабельные ракеты «Циркон»

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

  • 17 крылатых ракет Х-101

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

  • 274 враждебных БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 5 локациях.

Напомним, под утро 22 февраля Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине. Все, что известно о ночном ударе — читайте в новости.

