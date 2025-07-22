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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс Харьковщина

  • БпЛА на Днепропетровщине, курс юго-восточный/южный

  • Новые группы БпЛА по акватории Черного моря ➡️ в направлении Николаевской, Одесской областей.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный

Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами.

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