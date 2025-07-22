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- Украина
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РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 22 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс Харьковщина
БпЛА на Днепропетровщине, курс юго-восточный/южный
Новые группы БпЛА по акватории Черного моря ➡️ в направлении Николаевской, Одесской областей.
БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный
Напомним, что ранее армия РФ также массированно ударила по Киеву дронами и ракетами.