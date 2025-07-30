ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

1. БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;

2. БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

3. БпЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.

4. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.

  • Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

  • Харьков – БпЛА в направлении города с востока.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный.

    Павлоград/район – находитесь в укрытиях!

  • БпЛА на Павлоград с востока и запада!

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie