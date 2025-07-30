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- Украина
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РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
1. БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;
2. БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
3. БпЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.
4. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Харьков – БпЛА в направлении города с востока.
БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный.
Павлоград/район – находитесь в укрытиях!
БпЛА на Павлоград с востока и запада!
Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.