ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 25 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • Ударные БпЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный

  • БПЛА из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.

  • Угроза применения ударных БПЛА для Днепропетровской области (Синельниковский р-н).

ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском: у российских "военкоров" паника

В Сети появилось видео, на котором двое российских окупантов откровенно рассказали о «очень тяжелой ситуации».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie