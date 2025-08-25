- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 25 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Ударные БпЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный
БПЛА из Сумщины двигаются в направлении Полтавщины.
Угроза применения ударных БПЛА для Днепропетровской области (Синельниковский р-н).
