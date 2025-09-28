ТСН в социальных сетях

Украина
240
1 мин

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 28 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • В Херсонской области враждебные БпЛА, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области.

  • БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Кировоградщину.

  • Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении общины Маяки на Одесщине.

  • В направлении Запорожья ударный БпЛА.

  • БпЛА на севере Сумской области, курсом на юг.

  • БпЛА на западе Харьковщины – курсом на запад.

  • БпЛА на Днепропетровщине – в направлении Донетчины.

  • БпЛА на юге Черниговщины – на Киевщину.

  • В Херсонской и Николаевской областях враждебные беспилотники, курсом на северо-западное направление. Часть БПЛА через Новый Буг приближается к Кировоградщине.

  • Броварской район Киевщины, Кропивницкий район Кировоградской области - угроза применения БпЛА.

  • Ударные БПЛА в Белгороде-Днестровском, находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС : возможный ракетный удар по Украине.

240
