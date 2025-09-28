- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 28 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
В Херсонской области враждебные БпЛА, курсом на Николаевщину.
БпЛА в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области.
БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Кировоградщину.
Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении общины Маяки на Одесщине.
В направлении Запорожья ударный БпЛА.
БпЛА на севере Сумской области, курсом на юг.
БпЛА на западе Харьковщины – курсом на запад.
БпЛА на Днепропетровщине – в направлении Донетчины.
БпЛА на юге Черниговщины – на Киевщину.
В Херсонской и Николаевской областях враждебные беспилотники, курсом на северо-западное направление. Часть БПЛА через Новый Буг приближается к Кировоградщине.
Броварской район Киевщины, Кропивницкий район Кировоградской области - угроза применения БпЛА.
Ударные БПЛА в Белгороде-Днестровском, находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС : возможный ракетный удар по Украине.