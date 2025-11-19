- Дата публикации
- Украина
- 2506
- 1 мин
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 19 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.
БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
БпЛА в Киевской области (Белоцерковский район), курсом на Житомирщину.
БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс западный.
БПЛА на севере Житомирщины, курс западный.
Группы БПЛА по Кировоградщине, курсом на Винницкую область.
БпЛА по Одесской области, курсом на Виннитчину.
БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
БпЛА из Николаева, курсом на Кировоградщину.
БПЛА на севере Волынской области, курс южный/юго-западный.