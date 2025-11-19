ТСН в социальных сетях

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 19 ноября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА на юге Харьковщины, курс западный.

  • БПЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный.

  • БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

  • БпЛА в Киевской области (Белоцерковский район), курсом на Житомирщину.

  • БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс западный.

  • БПЛА на севере Житомирщины, курс западный.

  • Группы БПЛА по Кировоградщине, курсом на Винницкую область.

  • БпЛА по Одесской области, курсом на Виннитчину.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА из Николаева, курсом на Кировоградщину.

  • БПЛА на севере Волынской области, курс южный/юго-западный.

