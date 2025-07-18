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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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54
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РФ выпустила серию дронов по Украине: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 17 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Относительно движения вражеских ударных БПЛА:

  • Павлоград – угроза применения ударных БпЛА!

  • БпЛА на севере Запорожья – курсом на Днепропетровщину.

  • БпЛА на севере Запорожья и на Днепропетровщине – курсом на северо-западное направление, на Днепр.

Напомним, в ночь на 16 июля российская армия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами и дронами, попадания были в разных регионах.

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