РФ выпустила сотни дронов и ракеты: какие регионы приняли основной удар

РФ атаковала Украину / © Associated Press

В ночь на 25 апреля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Основное направление удара — Днепр. Также атаковали Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесчину и Киевщину.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым)

29 крылатых ракет Х-101 (район пусков — с акватории Каспийского моря)

1 крылатая ракета Искандер-К

5 крылатых ракет «Калибр» (район пусков — акватория Каспийского моря)

619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:

26 крылатых ракет Х-101

4 крылатые ракеты «Калибр»

580 враждебных БпЛА разных типов

«Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали. Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, под утро РФ ударила по Украине. В частности, взрывы раздавались в Днепре и Харькове. На фоне атаки Польша поднимала авиацию.