ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

РФ выпустила сотни дронов и ракеты: какие регионы приняли основной удар

В ряде регионов раздавались взрывы – работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
РФ атаковала Украину

РФ атаковала Украину / © Associated Press

В ночь на 25 апреля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Основное направление удара — Днепр. Также атаковали Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесчину и Киевщину.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым)

  • 29 крылатых ракет Х-101 (район пусков — с акватории Каспийского моря)

  • 1 крылатая ракета Искандер-К

  • 5 крылатых ракет «Калибр» (район пусков — акватория Каспийского моря)

  • 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:

  • 26 крылатых ракет Х-101

  • 4 крылатые ракеты «Калибр»

  • 580 враждебных БпЛА разных типов

«Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали. Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, под утро РФ ударила по Украине. В частности, взрывы раздавались в Днепре и Харькове. На фоне атаки Польша поднимала авиацию.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
562
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie