Украина
РФ выпустила сотни дронов и ракеты: какие регионы приняли основной удар
В ряде регионов раздавались взрывы – работала ПВО.
В ночь на 25 апреля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Основное направление удара — Днепр. Также атаковали Харьковщину, Черниговщину, Сумщину, Одесчину и Киевщину.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):
12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым)
29 крылатых ракет Х-101 (район пусков — с акватории Каспийского моря)
1 крылатая ракета Искандер-К
5 крылатых ракет «Калибр» (район пусков — акватория Каспийского моря)
619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:
26 крылатых ракет Х-101
4 крылатые ракеты «Калибр»
580 враждебных БпЛА разных типов
«Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали. Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА», — говорится в сообщении.
Напомним, под утро РФ ударила по Украине. В частности, взрывы раздавались в Днепре и Харькове. На фоне атаки Польша поднимала авиацию.