РФ выпустила сотни дронов и разные ракеты: как Украина отразила ночную атаку

РФ ударила по Украине / © Associated Press

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В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения — 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»

34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К

611 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели — 50 ракет и 582 беспилотника разных типов:

5 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»

15 баллистических ракет Искандер-М/С-400

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К

582 враждебных БпЛА разных типов

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.

Ночной удар по Украине — что известно

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами, гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами Х-101. В столице погибли четыре человека, 25 получили ранения, среди пострадавших — двое детей и беременная женщина.

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В Харькове ночью во время повторного удара по месту попадания погибли пятеро пожарных.

В Киеве много разрушений жилых домов, впервые за время большого вторжения существенно повреждена Киево-Печерская лавра, в том числе Успенский собор.

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