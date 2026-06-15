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- Украина
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РФ выпустила сотни дронов и разные ракеты: как Украина отразила ночную атаку
Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.
В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения — 70 ракет и 611 БпЛА разных типов:
6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»
34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400
30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К
611 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия»
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 632 цели — 50 ракет и 582 беспилотника разных типов:
5 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»
15 баллистических ракет Искандер-М/С-400
30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К
582 враждебных БпЛА разных типов
По предварительной информации, по состоянию на 08:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.
Ночной удар по Украине — что известно
В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами, гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами Х-101. В столице погибли четыре человека, 25 получили ранения, среди пострадавших — двое детей и беременная женщина.
В Харькове ночью во время повторного удара по месту попадания погибли пятеро пожарных.
В Киеве много разрушений жилых домов, впервые за время большого вторжения существенно повреждена Киево-Печерская лавра, в том числе Успенский собор.