РФ выпустила три ракеты, "прилет" – почти в центре города: первые детали атаки на Чернигов

оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

В среду, 17 апреля, российская армия нанесла три ракетных удара по Чернигову — "прилеты" произошли почти в самом центре города.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг нанес три ракетных удара по почти центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых", — заявил он.

По его словам, на месте "прилетов" работают спасатели и медики. Уже создан штаб для оказания помощи пострадавшим, подчеркнул Чаус.

В свою очередь, и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Сейчас там находятся все ответственные службы. Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", — подчеркнул он.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Область "покраснела" области в 08:49. Сирены звучали почти 40 мин.

Впоследствии местные власти сообщили, что кафиры нанесли ракетный удар по Чернигову. "Прилет" произошел по объекту социальной инфраструктуры.

Читайте также: