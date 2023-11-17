РФ вывела фрегат в Черное море: сколько "Калибров" наготове

Россияне не выводили надводного ракетоносителя уже длительное время.

Российские оккупационные войска в пятницу, 17 ноября, вывели фрегат в Черное море.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка небольшая, но фрегат они все же вывели.

"Это 8 ракет типа "Калибр", готовые к применению. Длительно не было надводного ракетоносителя на дежурстве, как и подводного. Они скрывались в пунктах базирования, поскольку очень штормило. Сейчас море умеренное, фрегат может выдерживать такую погоду", — рассказала она.

Гуменюк добавила, что даже скрываясь за соответствующими погодными условиями, враг может применить и ракетоноситель в море.

Напомним, ранее Гуменюк рассказала, что украинские военные оттесняют кафиров на 3-8 километров от береговой линии.

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