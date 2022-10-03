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РФ вывела в Черное море 2 подлодки и увеличила до 32 количество ракет типа "Калибр" — ОК "Юг"

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РФ вывела в Черное море 2 подлодки и увеличила до 32 количество ракет типа "Калибр" — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

В Черном море РФ сосредоточила пять ракетоносителей.

Россия сосредоточила в Черном море 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя с "Калибрами".

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"В Черном море функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Корабельная группировка вражеского флота состоит из боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Нагтове 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр", - говорится в сообщении.

Добавляется, что усиление шторма в море повышает минную опасность.

Напомним, что российские кафиры нанесли очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300.

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