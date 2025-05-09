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РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине
Три вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет «Калибр», находятся в Черном море. Общий залп составляет до 14 ракет.
В акватории Черного моря сегодня утром, 9 мая, были зафиксированы корабли РФ — носители крылатых ракет типа «Калибр», которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.
Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
В военном ведомстве проинформировали, что по состоянию на 6 утра 9 мая в Черном море были замечены 4 корабля противника, три из которых являются носителями «Калибров» общим залпом до 14 ракет.
В Азовском море русские корабли не наблюдаются.
В Средиземном море фиксируют 3 корабля РФ, из которых один является ракетоносителем общим залпом до 8 «Калибров».
За сутки в интересах страны-агрессора проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю — 5 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор
до Азовского моря — 4 судна, из них 2 продолжило движение из пролива Босфор
«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации», — добавили военные.
Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.