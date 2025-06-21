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- Украина
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РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине
В акватории Черного моря 21 июня были зафиксированы корабли РФ — носители крылатых ракет типа «Калибр».
Российский флот продолжает функционировать в Черном море.
Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
В частности, в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом к двум ракетам.
В Средиземном море зафиксировали два вражеских корабля.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили к Черному морю — 2 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор, а также к Азовому морю — 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.
Ранее сообщалось, что Евросоюз будет инвестировать в модернизацию региональной инфраструктуры для приема тяжелой военной техники в странах Черноморского побережья.