ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

В акватории Черного моря 21 июня были зафиксированы корабли РФ — носители крылатых ракет типа «Калибр».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами"

Россия вывела в Черное море ракетоноситель с «Калибрами» / © armyinform.com.ua

Российский флот продолжает функционировать в Черном море.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

В частности, в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом к двум ракетам.

В Средиземном море зафиксировали два вражеских корабля.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили к Черному морю — 2 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор, а также к Азовому морю — 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет инвестировать в модернизацию региональной инфраструктуры для приема тяжелой военной техники в странах Черноморского побережья.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie