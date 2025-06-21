РФ вывела в Черное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

Россия вывела в Черное море ракетоноситель с «Калибрами» / © armyinform.com.ua

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Российский флот продолжает функционировать в Черном море.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

В частности, в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом к двум ракетам.

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В Средиземном море зафиксировали два вражеских корабля.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили к Черному морю — 2 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор, а также к Азовому морю — 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет инвестировать в модернизацию региональной инфраструктуры для приема тяжелой военной техники в странах Черноморского побережья.

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