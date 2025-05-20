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- Украина
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РФ вывела в Средиземное море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине
Три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", находятся в Средиземном море.
В акватории Средиземного моря сегодня утром, 17 мая 2025 года, были зафиксированы корабли РФ – носители крылатых ракет типа «Калибр», которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.
Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовского моря – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, в Черном море была зафиксирована повышенная активность российского флота.