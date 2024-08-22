РФ выводит военных из оккупированного Бердянского района: детали от властей

Российское военное руководство начало выводить своих солдат из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района Запорожской области.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Власти связывают это решение с необходимостью перебрасывать оккупационные войска на территорию Курской области, где продолжается наступление ВСУ. По словам Дудукалова, еще в начале Курской операции – с четвертого-пятого дня – россияне начали выводить военный контингент с временно захваченных территорий.

"В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные жители сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, занимавший село. То есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. Людей это очень приятно удивило. Тенденция так продолжалась", – рассказал чиновник.

По его словам, прежде всего речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Впрочем, теперь эти оккупанты направятся в Курскую область.

"Однозначно и очевидно, что тенденция такая, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение", – говорит Виктор Дудукалов.

Как сообщалось, в отчете аналитиков ISW говорится, что ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки, что в 33 км от международной границы.

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