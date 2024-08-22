РФ выводит военных из оккупированного Бердянского района: детали от властей

Из некоторых населенных пунктов оккупанты вышли всем контингентом.
Российское военное руководство начало выводить своих солдат из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района Запорожской области.
Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.
Власти связывают это решение с необходимостью перебрасывать оккупационные войска на территорию Курской области, где продолжается наступление ВСУ. По словам Дудукалова, еще в начале Курской операции – с четвертого-пятого дня – россияне начали выводить военный контингент с временно захваченных территорий.
"В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные жители сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, занимавший село. То есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. Людей это очень приятно удивило. Тенденция так продолжалась", – рассказал чиновник.
По его словам, прежде всего речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Впрочем, теперь эти оккупанты направятся в Курскую область.
"Однозначно и очевидно, что тенденция такая, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение", – говорит Виктор Дудукалов.
Как сообщалось, в отчете аналитиков ISW говорится, что ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки, что в 33 км от международной границы.
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