РФ захватила Мирноград: в ISW сообщили о продвижении врага на фронте

Фронт / © ТСН

Реклама

По состоянию на 3-4 февраля российские войска вели активные наступательные действия в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, однако на большинстве направлений не смогли добиться тактических успехов. В то же время, РФ захватила Мирноград на Покровском направлении.

Об этом сообщает ISW .

Текущая ситуация на фронте

Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях . Удачи враг не достиг. Милблогер РФ заявил, что наступательный потенциал России на севере Сумской области остается ограниченным из-за опрокидывания большинства резервов из этого района в Донецкую область.

Реклама

Армия РФ продолжила наступательные операции на севере Харьковской области . Россияне атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Графского, Прилипки, Волчанская, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Нескучного. Результатов нет.

Российский воинкор заявил о захвате оккупантами Петропавловки восточнее Купянска.

«3 и 4 февраля российские войска совершали атаки в районе Купянска и непосредственно в черте города. Бои также продолжались к востоку от Купянска вблизи Петропавловки и Подола; юго-восточнее — в районах Песчаного с направлением на Куриловку, а также вблизи Новоосинового и Глушковки; и к югу от города — в направлениях Купянск-Узловой и Кившаровки», – сообщили аналитики.

Враждебными блоггерами утверждалось, что российские войска продвинулись к востоку от Колесниковки (к северо-востоку от Боровой ). 3 и 4 февраля российские войска атаковали к югу от Боровой вблизи Корового Яра и Александровки, а также в направлении Крымка.

Реклама

4 февраля украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на западной и юго-восточной окраинах Закотного, расположенного к северо-востоку от Славянска . По его словам, украинские подразделения также закрепились в Свято-Покровском, в то время как российские войска пытаются продвинуться через населенный пункт в направлении Резниковки. Это свидетельствует о сохранении украинского контроля над западной частью Свято-Покровского и Резниковки.

В то же время Машовец отметил, что российские войска смогли продвинуться в центральную часть Закотного, что указывает на предварительное продвижение в восточной части населенного пункта и на северном берегу реки Северский Донец. Также сообщается, что небольшие российские группы достигли дороги Никифоровка-Привилегия, однако эти действия носили характер проникновений и не привели к изменению контроля над местностью или передним краем.

По оценке Машовца, российские подразделения пытаются обойти Закотное с юга, продвигаясь из района Платоновки в направлении Кривой Луки, что опять же указывает на попытки тактических проникновений без закрепления.

Отдельно российский милблогер заявил о продвижении войск РФ в пределах Татьяновки северо-западнее Лимана , однако эта информация остается неподтвержденной.

Реклама

3–4 февраля российские войска вели атаки в районе Лимана и по нескольким направлениям вокруг него, в частности вблизи Новоселовки, Ставков, Дробышевого, Заречного, Закотного, Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского, Никифоровки и Васюковки. Российские источники также сообщали об украинских контратаках в районах Новоселовки и Закотного.

Объединенная оперативная группировка сил Украины 4 февраля заявила, что попытки российских войск проникнуть в Лиман остаются безуспешными.

«Представители украинских подразделений сообщили, что противник активно использует операторов БПЛА для нарушения логистики, а малочисленные пехотные группы — для выявления украинских позиций, после чего наносит удары подготовленной пехотой или дронами», — говорится в материале.

Также фиксируются попытки российских групп форсировать замерзающую реку Северский Донец.

Реклама

Аналитики отмечают, что украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Геолокационные материалы, обнародованные 3 февраля, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск в центральной части Иванополья к юго-востоку от Константиновки, а также вдоль автомагистрали Т-0401 к югу от Гуляйполя . Украинские подразделения также успешно отражали механизированные атаки российских сил на ряд направлений, в частности, вблизи Покровска и Новопавловки.

По оценкам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска ранее захватили Миньковку, что может свидетельствовать и о потере Орехово-Василовки . В то же время, заявления Министерства обороны РФ о захвате Степановки и продвижении в ряде других населенных пунктов остаются неподтвержденными.

Российские силы 3–4 февраля вели интенсивные наступательные действия в районах Константиновки, Покровска, Доброполья, Новопавловки, Александровки, Гуляйполя и Орехова . Несмотря на это, на большинстве направлений не зафиксировано существенное продвижение. Значительная часть действий РФ имела характер тактических проникновений и разведки боем.

Реклама

Оккупанты продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья . Продвижение не зафиксировано.

На Покровском направлении фиксировали продвижение русских войск к северо-западным окрестностям города Мирнограда . Ранее речь шла о том, что российские войска начали перемещать командные пункты в Мирноград. В Институте констатировали: это говорит о том, что РФ захватила Мирноград.

«ISW не наблюдала за последние несколько недель доказательств того, что украинские войска продолжают удерживать оборонные позиции в этом районе», — отметили аналитики.

На Гуляйпольском направлении российские войска совершали многочисленные атаки, однако украинские контратаки и неблагоприятные условия усложняли действия РФ. Связанный с Кремлем милблогер признал, что российские силы не могут сосредоточить достаточные силы вблизи населенных пунктов из-за расширенной украинской зоны поражения, в частности дронами.

Реклама

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в Херсонском направлении 4 февраля.

Как отмечалось ранее, Россия, вероятно, готовится к возможному масштабированию наступательных действий весной , когда улучшатся погодные условия. Она стремится сосредоточить максимум ресурсов для реализации своих планов на разных участках фронта.

Враг заинтересован в полном контроле Донецкой и Луганской областей, а следующими потенциальными целями могут стать Запорожская и Херсонская области. Кроме того, возможно, боевые действия расширятся на Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области в рамках создания так называемой «санитарной зоны» вдоль границы с РФ.

По данным аналитических проектов Россия уже оккупировала часть территории Украины в этом году, при этом наибольшая активность врага сосредоточена на Покровском направлении. Эксперты предполагают, что Москва может использовать зиму для подготовки к масштабному наступлению, а боевые действия будут продолжаться в нескольких направлениях одновременно.