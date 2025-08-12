- Дата публикации
РФ запустила баллистику: на Полтавщине раздались взрывы
Два взрыва прогремели вблизи Кременчуга, пишут мониторинговые чаты.
Поздним вечером, 12 августа, российские оккупанты атаковали Украину баллистикой. В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в городе Кременчуг на Полтавщине.
Об этом пишут мониторинговые чаты и местные паблики.
Отмечается, что были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курщины.
«Ракета на Кременчуг. Кременчуг — находитесь в укрытиях», — сообщили Воздушные силы.
Напомним, что в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ.