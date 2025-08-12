РФ запустила баллистику: на Полтавщине раздались взрывы

Удар по Кременчугу 12 августа / © ТСН.ua

Поздним вечером, 12 августа, российские оккупанты атаковали Украину баллистикой. В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в городе Кременчуг на Полтавщине.

Об этом пишут мониторинговые чаты и местные паблики.

Отмечается, что были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курщины.

«Ракета на Кременчуг. Кременчуг — находитесь в укрытиях», — сообщили Воздушные силы.

Напомним, что в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ.