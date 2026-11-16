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Дата публикации
Категория
Украина
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РФ запустила баллистику: взрывы — сразу в двух областных центрах Украины, где "прилет" (фото)

В частности, в Днепре «прилетело» по предприятию пищевой промышленности.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Ракетная атака на Украину

Ракетная атака на Украину / © ТСН

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В Днепре и Сумах утром 16 ноября раздались звуки взрывов во время объявленной воздушной тревоги красного уровня из-за угрозы российской атаки баллистическими ракетами. В то же время под атакой находился и Кривой Рог.

Об этом сообщило «Суспильне», глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Сумах и Днепре

«В Сумах и Днепре прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного», — говорится в коротком заявлении.

Перед этим мониторинговые телеграм-каналы информировали о полете российских ракет «Циркон» в направлении Сум. А Воздушные силы ВСУ заявили о баллистической ракете в Сумской области.

После взрывов в небе над Днепром виден серый дым. Вероятно, это следы от работы противовоздушной обороны.

Позже Ганжа сообщил, что в Днепре россияне атаковали предприятие пищевой промышленности. Там вспыхнул пожар. Информация о пострадавших выясняется.

Дым в небе Днепра после взрывов

Дым в небе Днепра после взрывов

Атака на Кривой Рог

Впоследствии Вилкул написал в Сети, что российские захватчики нанесли два удара баражирующими боеприпасами «Бандероль» по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. В городе приступают к аварийно-спасательной операции.

Напомним, российская армия уже атаковала Днепр в ночь на 16 ноября: один человек погиб и еще 10 получили ранения. Взрывной волной в нескольких многоэтажках выбило окна и повредило балконы, а на дороге загорелись автомобили.

Заметим, утром враг атаковал дронами объекты гражданской инфраструктуры на Запорожье, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения, загорелся транспорт.

Кроме того, оккупанты утром атаковали энергетическую инфраструктуру на севере Одесской области, в результате чего без электроэнергии остались 52,2 тыс. семей. Как сообщили в ДТЭК, под обстрел попала ее производственная площадка. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и электроснабжения.

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