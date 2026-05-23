РФ запустила беспилотники: в одной из областей произошли взрывы

Одещину атаковали беспилотники, заходившие на регион из акватории Черного моря.

Елена Капник
Взрыв. / © Associated Press

В субботу утром, 23 мая, в Одесской области произошел взрыв. В нескольких районах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Одесской области был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

По данным военных, в Одесской области фиксируют российские беспилотники, заходившие из акватории Черного моря. В частности, дроны держали курс на Татарбунары, Белгород-Днестровский и Маяки.

Напомним, утром, после 07:00, в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, из-за дронов «покраснели» Киев и область.

