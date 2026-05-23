РФ запустила беспилотники: в одной из областей произошли взрывы
Одещину атаковали беспилотники, заходившие на регион из акватории Черного моря.
В субботу утром, 23 мая, в Одесской области произошел взрыв. В нескольких районах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные медиа.
«В Одесской области был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
По данным военных, в Одесской области фиксируют российские беспилотники, заходившие из акватории Черного моря. В частности, дроны держали курс на Татарбунары, Белгород-Днестровский и Маяки.
Напомним, утром, после 07:00, в Украине была объявлена воздушная тревога. В частности, из-за дронов «покраснели» Киев и область.
