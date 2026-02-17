- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1089
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ запустила более 400 дронов и разных типов ракет: какие цели уничтожила ПВО
Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 российских ракет и 367 беспилотников.
Ночью и утром 17 февраля российская армия атаковала Украину дронами и разными типами ракет. В общей сложности оккупанты запустили 425 средства воздушного нападения.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, сработали силы ПВО, но произошло попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях. Падение обломков было зафиксировано на восьми локациях.
Армия РФ во время атаки запустила:
четыре баллистических ракеты «Искандер-М» из Ростовской области и Крыма;
20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря
четыре крылатых ракетами «Искандер-К» из Курской области;
одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области;
396 ударных БпЛА типа Shahed (250 штук), «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов направлений: Курская, Орла, Миллерово, Брянская, Приморско-Ахтарская, Шаталово (РФ), а также Крыма.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушных целей:
20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
четыре крылатых ракеты «Искандер-К»;
одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
367 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов.
Атака РФ
Ночью российская армия массово атаковала Украину дронами. Во многих городах произошли взрывы. В частности, было громко в Одессе, Днепре и Кривом Роге.
К ночи РФ вывела в Черное море ракетоноситель из порта Новороссийска. По данным мониторов, возможный суммарный залп составляет до шести ракет Калибр. На рассвете ПС сообщили, что РФ запустила скоростные цели. В частности, некоторые атаковали западные области.
Соседняя Польша закрывала аэропорты из-за ударов по Украине. Воздушные операции отменялись в Жешуве и Люблине из-за «незапланированной военной активности». Кроме того, страна поднимала в небо свою и союзническую авиацию.