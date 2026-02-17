ТСН в социальных сетях

Украина
1089
2 мин

РФ запустила более 400 дронов и разных типов ракет: какие цели уничтожила ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 российских ракет и 367 беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ночью и утром 17 февраля российская армия атаковала Украину дронами и разными типами ракет. В общей сложности оккупанты запустили 425 средства воздушного нападения.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, сработали силы ПВО, но произошло попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях. Падение обломков было зафиксировано на восьми локациях.

Армия РФ во время атаки запустила:

  • четыре баллистических ракеты «Искандер-М» из Ростовской области и Крыма;

  • 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря

  • четыре крылатых ракетами «Искандер-К» из Курской области;

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области;

  • 396 ударных БпЛА типа Shahed (250 штук), «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов направлений: Курская, Орла, Миллерово, Брянская, Приморско-Ахтарская, Шаталово (РФ), а также Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушных целей:

  • 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;

  • четыре крылатых ракеты «Искандер-К»;

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

  • 367 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов.

Приблизительный маршрут ракет и «шахедов» во время атаки 17 февраля 2026 года.

Атака РФ

Ночью российская армия массово атаковала Украину дронами. Во многих городах произошли взрывы. В частности, было громко в Одессе, Днепре и Кривом Роге.

К ночи РФ вывела в Черное море ракетоноситель из порта Новороссийска. По данным мониторов, возможный суммарный залп составляет до шести ракет Калибр. На рассвете ПС сообщили, что РФ запустила скоростные цели. В частности, некоторые атаковали западные области.

Соседняя Польша закрывала аэропорты из-за ударов по Украине. Воздушные операции отменялись в Жешуве и Люблине из-за «незапланированной военной активности». Кроме того, страна поднимала в небо свою и союзническую авиацию.

1089
