Атака на вокзал в Коростене / © Национальная полиция Украины

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В Сети появились кадры момента попадания вражеского беспилотника «Герань-5» в здание вокзала в Коростене Житомирской области. «Прилет» произошел утром 24 ноября. Большое количество людей, к счастью, удалось эвакуировать с вокзала. Однако сообщается о 1 погибшем человеке.

В Сети показали момент «прилета» в вокзал Коростеня

В соцсетях распространили видео утренней вражеской атаки на Коростень. На кадрах видно, как российский беспилотник на большой скорости падает на территорию вокзала, возможно, на перрон.

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В полиции Житомирской области также опубликовали фото последствий атаки. Зафиксированы повреждения поезда и здания вокзала — там выбило стекла, оторвало куски фасада.

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«Утром 24 ноября произошло попадание БпЛА по железнодорожной станции в городе Коростене, где в то время находился пассажирский электропоезд. В результате российской атаки смертельные ранения получил 33-летний житель Горщиковской общины. Еще три человека, две женщины в возрасте 39 лет и 69-летний мужчина — травмированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — пишут в полиции.

Атака на Коростень: подробности

Во вторник, 24 ноября, россияне атаковали железнодорожную станцию Коростень. На момент удара рядом с перроном находился пригородный электропоезд. По информации перевозчика «Укрзалізниця», диспетчеры мониторингового центра заранее увидели вражеский дрон и предупредили персонал станции.

Благодаря быстрой реакции локомотивной бригады удалось оперативно объявить тревогу и приступить к высадке пассажиров. Никто из штата железнодорожников травм не получил.

Одновременно работники станции срочно вывели людей из здания вокзала. Весь персонал, поездная бригада и большинство пассажиров успели спуститься в капитальное стационарное хранилище.

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Детали по поводу пострадавших уточнили в Житомирской ОВА. В результате утреннего «прилета» по станции оборвалась жизнь 33-летнего жителя Горщиковской общины. Кроме того, по данным ОВА, травмы получили три гражданина. Всем пострадавшим медики уже оказывают необходимую помощь.

В администрации подчеркнули, что именно слаженные действия работников железной дороги во время эвакуации позволили избежать значительно большего количества жертв среди людей. На территории станции работают экстренные службы — правоохранители и взрывотехники собирают доказательства и фиксируют последствия очередного военного преступления россиян против гражданской инфраструктуры.

Атака на Украину 24 ноября: главное

Напомним, в ночь на 24 ноября и утром российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили или подавили 73 цели, но зафиксированы попадания на 13 локациях и падение обломков еще на двух.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Запорожье, где в результате обстрела погибли два человека, а количество раненых возросло до 48 человек, среди которых четверо детей. В городе разрушен частный дом и частично повреждена пятиэтажка, продолжаются поисково-спасательные работы.

В Житомирской области утром вражеский БпЛА атаковал железнодорожную станцию Коростень: один человек погиб , трое получили ранения, а в самом Житомире и области поврежден энергообъект, предприятия, склады, отделения «Новой почты», образовательные учреждения и жилые дома.

В Виннице враг дважды атаковал город реактивными дронами: поврежден объект критической инфраструктуры, троллейбус и авто, ранения получили четыре человека.

В Одессе во время утреннего удара пострадала местная инфраструктура, а на севере Ровенской области оккупанты атаковали энергообъекты — электроснабжение потребителям уже восстановили, но действуют почасовые графики отключений.

Под ударами оказались Харьков и восемь населённых пунктов области. Больше всего пострадала Лозовщина — ранен 21 человек, повреждены десятки домов, предприятия и почта.

В Днепропетровской области в результате атак на три района ранены двое мужчин в Павлограде и повреждены склады.

В Херсонской области обстрелами повреждены жилые дома в четырех населенных пунктах и ранен один человек.

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