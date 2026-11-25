Атака на Украину 25 ноября

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В ночь на 25 ноября россияне массированно атаковали Украину дронами. Под ударом оказались Киевская, Житомирская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Волынская и Днепропетровская области.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома, объекты критической и энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и гражданский транспорт. В нескольких областях возникли пожары, часть жителей осталась без электроснабжения.

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ТСН делится, что известно о последствиях ночного террора и где зафиксированы разрушения.

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Что удалось сбить этой ночью: отчет Воздушных сил

Начиная с 18:00 24 ноября и в ночь на 25 ноября россияне запустили по Украине 112 дронов, пишут в Воздушных силах. Запуски проходили сразу с нескольких направлений: из российских городов Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, а также со временно оккупированных территорий — Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

По предварительным подсчетам по состоянию на 08:00 утра силам ПВО удалось сбить или подавить 88 целей врага. В то же время произошли попадания на 18 локациях, а еще на 13 локациях зафиксировали падение обломков сбитых БпЛА.

Боевая работа еще не завершилась — в украинском воздушном пространстве по-прежнему остается несколько вражеских дронов.

Атака на Житомирскую и Полтавскую области сегодня

В ночь на 25 ноября россияне атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру и гражданские предприятия в двух центральных областях Украины — Житомирской и Полтавской. Об этом сообщили руководители областных военных администраций Виталий Бунечко и Виталий Дяковнич.

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В Житомирской области под вражеский удар попали энергетический объект в Житомирском районе и гражданское предприятие в Коростенском районе. В результате атаки пострадал человек, который был госпитализирован для оказания медицинской помощи, а на местах попаданий работали экстренные и профильные службы.

Той же ночью в Полтавском районе российский дрон попал в территорию промышленного предприятия, вызвав пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Удар россиян по Киевской области сегодня ночью

Ночью россияне атаковали Белую Церковь и Белоцерковский район Киевской области. По информации Киевской ОВА, ГСЧС области и секретаря Белоцерковского городского совета Владимира Вовкотруба, в результате вражеского удара погиб мужчина 1974 года рождения.

В самой Белой Церкви под удар попала критическая инфраструктура, а также объекты гражданского бизнеса — в частности, «Эпицентр» и «Новая почта». На территории предприятия и гипермаркета вспыхнули пожары, которые спасатели уже ликвидировали и перешли к разборке и проливанию конструкций.

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Кроме того, в Белоцерковском районе ликвидировали возгорание на автостоянке, где были повреждены два грузовика и заведение торговли. Последствия атаки уточняются, а жителей просят сообщать об обнаруженных повреждениях зданий в полицию по номеру 102 или в Центр оперативного реагирования.

Атака россиян на Харьковскую область: подробности

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удар беспилотником по маршрутке, которая двигалась по трассе неподалеку от села Федоровка Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По информации главы области, в результате этого удара погиб по меньшей мере один человек, а еще семеро пассажиров получили ранения.

Кроме этого, за прошлые сутки российским атакам подверглись Харьков и еще шесть населенных пунктов региона. Из-за вражеских обстрелов пострадали 14 жителей области в Лозовой и Мерефе. В селе Вербовка повреждены склад и линии электропередачи, а в селе Борщевка — складское здание.

В Мерефе повреждения получили шесть частных жилых домов. В Лозовой повреждены два автомобиля и нежилое сооружение, а в городе Златополь — склад. В селе Кочеток повреждены складское помещение, трактор и две сеялки, а вблизи села Федоровка — рейсовый автобус.

Атака россиян на Запорожье 25 ноября

В результате российской атаки на Запорожье, по предварительным данным, количество раненых возросло до трех человек. Во вражеский удар попал Шевченковский район города — там повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили. Окончательные последствия обстрела уточняются, пишет глава ОВА Михаил Семикин.

Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения.

Специалисты уже работают над ремонтом сетей и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей. Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и обещают дополнительно информировать о ходе восстановительных работ.

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Атака на Ковель 25 ноября: последствия

Вечером под российский удар попал Ковель в Волынской области. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщают в ГСЧС. Из-за попадания вспыхнули пожары — загорелись три грузовика, два легковых автомобиля, а также гражданское сооружение.

На месте работали подразделения ГСЧС: к тушению привлекли 50 спасателей и девять единиц техники. Пожарные оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Атаки на Днепропетровскую область 25 ноября

Утром 25 ноября россияне атаковали дронами сразу три района Днепропетровской области, в результате чего получил ранение один человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Днепре поврежден объект инфраструктуры и автомобиль. Ранения получил 42-летний мужчина — сейчас он проходит лечение амбулаторно.

В Криворожском районе российские войска направили беспилотники на объекты инфраструктуры в Зеленодольской общине. Под ударами снова оказался Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. Там разбиты частный жилой дом и автомобиль.

Кроме того, Ганжа сообщил, что в больнице погибла 58-летняя женщина, которая получила ранения во время обстрела Кривого Рога 20 ноября. Врачам не удалось ее спасти.

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