Разрушение в Киеве в результате ракетного удара

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В ночь на 30 октября и утром российская армия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками, направив основные удары на Киевщину, Полтавщину и Днепропетровщину. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание на 17 локациях.

Все об атаке на Украину читайте на ТСН.ua.

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Сколько ракет и дронов сбила ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками.

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С вечера 29 октября противник применил:

баллистические ракеты «Искандер-М/С-400/KN-23»,

четыре управляемых авиаракеты Х-59/69,

113 ударных дронов типа Shahed, 83 из которых были реактивными. Кроме того, россияне использовали дроны типа «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

По состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 99 враждеских целей. Среди них три ракеты Х-59/69 и 96 беспилотников типа Shahed, 71 из которых был реактивным, а также «Герберы» и БпЛА других типов.

Воздушные силы зафиксировали попадания российских средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще на пяти местах было зафиксировано падение сбитых целей и их обломков.

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Ракетный удар РФ по Киеву

Вечером 29 октября из-за вражеских обстрелов баллистическими ракетами в Киеве раздались взрывы. По информации мониторинговых телеграм-каналов, по столице было применено 6-8 ракет «Искандер-М/Циркон». Под атакой снова находился левый берег столицы.

В результате атаки на Киев погиб человек. В Днепровском районе обломки повредили одноэтажное здание, повлекли пожар и разрушения, а также выбили окна в жилом доме и повредили авто. В Дарницком районе загорелись склад, мусор и нежилые постройки.

Разрушение в Киеве в результате ракетного удара

Пожар в Киеве в результате ракетного удара

Атака России на Полтавщину

Ночью оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Утром враг повторно атаковал промышленное предприятие в Кременчугском районе. Предварительно люди не пострадали. Информация уточняется.

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Удар РФ по Днепру

Ночью Россия снова ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре и атаковала энергетику, из-за чего регион был обесточен.

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский отметил, что пассажирам из задержанных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат варианты пересадок.

Ночью местные власти сообщили, что из-за обстрела без электроснабжения остались более 350 тыс. абонентов в Днепре и окрестных населенных пунктах. Из-за перегрузки поврежденной энергосистемы основные системы жизнеобеспечения переходят на генераторы. ДТЭК ввел экстренные отключения без графиков.

Мэр Борис Филатов призвал жителей остаться дома из-за остановки почти всего электротранспорта, хотя метрополитен уже частично возобновил движение по графику выходного дня.

Атака на Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром сообщил о российском дроновом ударе в Основянском районе областного центра. В результате атаки загорелись автомобили. Информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы устраняют последствия прилета.

Напомним, вечером 29 октября президент Владимир Зеленский предупреждал, что по данным разведки Россия готовит новые баллистические удары по Украине. В этой связи глава государства подчеркнул критическую потребность в дополнительных средствах ПВО и ракетах-перехватчиках к системам Patriot от партнеров.

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