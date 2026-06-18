РФ запустила по Украине "Искандеры" и сотни дронов, атака еще продолжается: куда сейчас летит

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Армия РФ ударила по Украине ракетами и дронами — ПВО сбила 216 воздушных целей. Враг продолжает атаку.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Массированная атака по Украине

В ночь на 18 июня РФ совершил массированную атаку, применив:

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7 баллистических ракет типа «Искандер-М/С-400» с территорий Воронежской, Брянской и Курской областей РФ;

239 ударных беспилотников, в том числе типа Shahed (в том числе реактивных), «Гербера», «Италмас» и дроны-имитации «Пародия» по направлениям Курска, Орла, Приморско-Ахтарское, а также из Гвардейского (ТОТ Крым) и временно оккупированного Донецка.

Отражение воздушного нападения обеспечивались авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы, беспилотными системами и мобильными огненными группами Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 216 воздушных целей: 4 баллистические ракеты «Искандер-М/С-400» и 212 враждебных БПЛА разных типов на севере, востоке и юге страны.

В то же время, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных беспилотников в девяти локациях, а также падение обломков на семь других. Информация о еще одной баллистической ракете уточняется.

Атака продолжается. В воздушном пространстве остаются вражеские дроны. Украинцев просят соблюдать правила безопасности.

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Что в небе над Украиной утром

Воздушные силы информируют о движении вражеских дронов:

БпЛА в направлении Очакова из Черного моря;

БПЛА на г. Запорожье с востока;

Ударный БпЛА южнее Сум в западном направлении.

Напомним, в Киеве с утра 18 июня прозвучала воздушная тревога. Стало известно, что группа ударных БПЛА двигалась в направлении Киева с севера. Фиксировали также движение в сторону Залива/Сергеевка с Черного моря. Ударные БПЛА были и в центральной части Сумщины — курсом на юг.

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