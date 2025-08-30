- Дата публикации
РФ запустила по Запорожье семь ракет и дроны: есть жертвы (фото)
По меньшей мере, один человек погиб из-за массированного удара по областному центру.
Ночью на 30 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье "Шахедами" и семью ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, количество раненых растет. По состоянию на 07:15 известно о 22 травмированных.
"Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет", - подчеркнул чиновник.
Из-за ночного удара 14 многоквартирных домов и более 40 частных повреждены. Все они отключены от электро- и газоснабжения.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В частности , враг снова атаковал Запорожье . В ОВА сообщили, что российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу. В результате обстрелов разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и здания промышленных предприятий. В местах попадания вспыхнули пожары.