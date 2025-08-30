РФ запустила по Запорожье семь ракет и дроны: есть жертвы (фото)

Атака на Запорожье.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью на 30 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье "Шахедами" и семью ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, количество раненых растет. По состоянию на 07:15 известно о 22 травмированных.

Реклама

"Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет", - подчеркнул чиновник.

Из-за ночного удара 14 многоквартирных домов и более 40 частных повреждены. Все они отключены от электро- и газоснабжения.

ФОТО

12 ударов нанесла армия РФ по Запорожью ночью на 30 августа. / © Запорожская ОВА

Один человек погиб в результате атаки РФ по Запорожью. / © Запорожская ОВА

Число раненых в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 22 человек. / © Запорожская ОВА

Один человек погиб в результате атаки РФ по Запорожью. / © Запорожская ОВА

12 ударов нанесла армия РФ по Запорожью ночью на 30 августа. / © Запорожская ОВА

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В частности , враг снова атаковал Запорожье . В ОВА сообщили, что российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу. В результате обстрелов разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и здания промышленных предприятий. В местах попадания вспыхнули пожары.