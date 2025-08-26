ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

РФ запустила рои "Шахедов" — ночь может быть тяжелой

Российские войска в очередной раз запустили ударные БПЛА по Украине, поэтому ночь может быть «жаркой».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 26 августа

Воздушная тревога вечером 26 августа / © ТСН

Поздним вечером 26 августа российские войска снова запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:31:

  • БПЛА на севере Черниговской области ➡️ курсом на Сумщину.

  • Группа «шахедов» на востоке Харьковщины ➡️ курсом на северо-запад.

  • БпЛА на севере Донетчины ➡️ курсом на запад.

  • Новая группа БпЛА на востоке Донбасса ➡️ курсом на запад.

Кроме того, новая группа «Шахедов» из Курской области входит в Сумскую область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:59

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:59

Направление движения «Шахедов», которое дают мониторинговые чаты:

  • Сумщина→Суммы/р-н.

  • Сумщина→Шостка/Черниговщина.

  • Сумщина→Кролевец/Черниговщина.

  • Черниговщина→Новгород-Северский.

  • Харьковщина→Изюм/Балаклия.

  • Донбасса→Харьковщина.

  • Донбасса→Днепропетровщина (Петропавловка).

Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.

