- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ запустила рои "Шахедов" — ночь может быть тяжелой
Российские войска в очередной раз запустили ударные БПЛА по Украине, поэтому ночь может быть «жаркой».
Поздним вечером 26 августа российские войска снова запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».
Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.
Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:31:
БПЛА на севере Черниговской области ➡️ курсом на Сумщину.
Группа «шахедов» на востоке Харьковщины ➡️ курсом на северо-запад.
БпЛА на севере Донетчины ➡️ курсом на запад.
Новая группа БпЛА на востоке Донбасса ➡️ курсом на запад.
Кроме того, новая группа «Шахедов» из Курской области входит в Сумскую область.
Направление движения «Шахедов», которое дают мониторинговые чаты:
Сумщина→Суммы/р-н.
Сумщина→Шостка/Черниговщина.
Сумщина→Кролевец/Черниговщина.
Черниговщина→Новгород-Северский.
Харьковщина→Изюм/Балаклия.
Донбасса→Харьковщина.
Донбасса→Днепропетровщина (Петропавловка).
Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.