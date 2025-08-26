Воздушная тревога вечером 26 августа / © ТСН

Поздним вечером 26 августа российские войска снова запустили в небо над Украиной рои «Шахедов».

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Маршрут движения «Шахедов» по информации Воздушных сил по состоянию на 22:31:

БПЛА на севере Черниговской области ➡️ курсом на Сумщину.

Группа «шахедов» на востоке Харьковщины ➡️ курсом на северо-запад.

БпЛА на севере Донетчины ➡️ курсом на запад.

Новая группа БпЛА на востоке Донбасса ➡️ курсом на запад.

Кроме того, новая группа «Шахедов» из Курской области входит в Сумскую область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:59

Направление движения «Шахедов», которое дают мониторинговые чаты:

Сумщина→Суммы/р-н.

Сумщина→Шостка/Черниговщина.

Сумщина→Кролевец/Черниговщина.

Черниговщина→Новгород-Северский.

Харьковщина→Изюм/Балаклия.

Донбасса→Харьковщина.

Донбасса→Днепропетровщина (Петропавловка).

Ранее сообщалось, что на Львовщине и еще в 11 областях Украины сигнал воздушной тревоги будут объявлять не по всей области, а только по отдельным районам.