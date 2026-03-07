РФ запустила сотни дронов и ракеты: сколько сбила ПВО

ПВО / © Associated Press

В ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на 09:00 ПВО сбила средствами РЭБ 472 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Всего радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения. Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Результаты работы противовоздушной обороны

К отражению нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Уничтожено и нейтрализовано:

8 баллистических ракет «Искандер-М"/С-400;

11 крылатых ракет «Калибр»;

453 враждебных БпЛА разных типов.

Отмечается, что в общей сложности враг выпустил 480 беспилотников (в частности «Шахеды», «Герберы», «Италмасы»), 14 «Калибров», 13 баллистических ракет и 2 гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Воздушные Силы ВСУ.

Последствия попадания и пострадавшие

Несмотря на работу ПВО, зафиксировали попадание 9 ракет и 26 дронов на 22 локациях. В пяти местах обнаружили падение обломков сбитых БПЛА. Самая тяжелая ситуация в Харькове.

«К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки погибли и пострадали в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в воздушных силах.

По состоянию на утро атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны. Граждан призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью против 7 марта армия РФ ударила ракетами и беспилотниками по разным областям Украины.

Армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.