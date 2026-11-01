РФ запустила сотни дронов из шести направлений — что и где в небе сейчас

Работа ПВО / © Associated Press

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В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 371 вражеский БпЛА типа Shahed (47 из них — реактивные), «Гербера», дроны других типов.

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«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях», — отметили в ведомстве.

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