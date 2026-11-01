ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1572
Время на прочтение
1 мин

РФ запустила сотни дронов из шести направлений — что и где в небе сейчас

Ночью и утром в ряде регионов раздавались взрывы. Воздушная тревога охватила почти всю страну.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Работа ПВО

Работа ПВО / © Associated Press

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 371 вражеский БпЛА типа Shahed (47 из них — реактивные), «Гербера», дроны других типов.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях», — отметили в ведомстве.

Что в небе сейчас

  • Группы ударных БпЛА через Павлоград в направлении Днепра

  • Новые БПЛА (в т.ч. реактивные) продолжают залетать на Сумщину из Курщины

  • Киевщина: реактивные БпЛА курсом на Белую Церковь, Переяслав

Напомним, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie