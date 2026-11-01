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РФ запустила сотни дронов из шести направлений — что и где в небе сейчас
Ночью и утром в ряде регионов раздавались взрывы. Воздушная тревога охватила почти всю страну.
В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 371 вражеский БпЛА типа Shahed (47 из них — реактивные), «Гербера», дроны других типов.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях», — отметили в ведомстве.
Что в небе сейчас
Группы ударных БпЛА через Павлоград в направлении Днепра
Новые БПЛА (в т.ч. реактивные) продолжают залетать на Сумщину из Курщины
Киевщина: реактивные БпЛА курсом на Белую Церковь, Переяслав
Напомним, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).