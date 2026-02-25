РФ заявила о захвате еще одного населенного пункта на Запорожье: что говорят в ВСУ

Война / © Associated Press

Российские войска отчитываются о захвате села Риздвянка в Запорожской области. Впрочем, это не соответствует действительности. Населённый пункт контролируют ВСУ.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что этот населенный пункт расположен в более чем 20 километрах от боевых действий. По словам Волошина, перед этим селом расположено еще несколько — Терноватое, Придорожное и Доброполье. Даже до этих населенных пунктов на Гуляйпольском направлении, которые ближе к линии фронта, захватчики не могут дойти.

Волошин добавил, что восточнее населенного пункта Доброполье продолжаются тяжелые бои. На этом участке фронта украинские военные успешно проводят контратакующие действия.

«То есть даже бои там продолжаются в 20–25 километрах до Риздвянки», — отметил он.

© Deepstatemap

Ситуация на фронте в Запорожской области

Главком Александр Сырский заявил о прорыве ВСУ на фронте. На Александровском направлении с конца января 2026 года удалось восстановить контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Ресурс DeepState отмечает, что Силы обороны отбросили россиян на юге — на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Там украинские защитники продолжают активные действия по стабилизации линии столкновения и вытеснению врага с ранее захваченных позиций.