РФ заявила об оккупации села в Днепропетровской области: комментарий ВСУ

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Заявления РФ о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. В частности, и об оккупации населённого пункта Дачное. Это село остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что подразделения ВСУ продолжают сдерживать давление российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

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"Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько ни делает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ", - говорится в сообщении Генштаба.

Военные отмечают, что несколько дней назад одна из небольших российских разведывательных групп смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на Днепропетровщине.

По данным Генштаба, "захватчики успели сфотографироваться с российским триколором". Впрочем, "это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов".

"В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше. Они остались живы и попали в плен в бригаду морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд", - добавили в Генштабе.

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Напомним, на днях проект DeepState обновил карту, указав на появление "серой" зоны на территории Днепропетровской области. Она достигает более 800 метров. В ОСУВ "Хортица" информацию не подтверждали.

Тем временем россияне заявили об оккупации села Дачное и близлежащих восточных территорий на Днепропетровщине. Речь идет о территории площадью примерно 2 кв. км в пределах Новопавловской общины Синельниковского района.

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