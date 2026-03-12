РФ заявляет о "наступлении на Сумы": в СНБО раскрыли, что происходит на границе

В СНБО заявили о провале плана РФ / © ТСН

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы «наступлении на Сумы», однако на самом деле ситуация на Сумщине выглядит совсем иначе.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили об этом 12 марта.

Группировка российских войск «Север» не выполнила поставленные задачи и пытается выдавать ограниченные действия в пограничные за масштабное наступление.

Российские войска в 2025 году не смогли реализовать поставленные командованием цели в регионе. Теперь они пытаются демонстрировать успехи за счет точечных мер в заброшенных пограничных населенных пунктах.

«Группировка „Север“ РФ не достигла поставленных задач в 2025 году. Сейчас они пытаются выдавать за большие достижения точечное и ограниченное мероприятие в пограничных, в заброшенных деревнях», — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, часть подобных попыток продвижения останавливают Силы обороны Украины, а российские войска несут значительные потери.

Попытки создать «буферную зону»

В отдельных районах российские подразделения пытаются навязывать бои, чтобы продемонстрировать выполнение задачи по созданию так называемой «буферной зоны» вдоль границы.

По словам представителя СНБО, этот план фактически уже провалился.

«Местами враг навязывает бои в пределах своей задачи по созданию буферной зоны. Эту задачу они уже провалили», — подчеркнул он.

Российская пропаганда заявляет о наступлении на Сумы

Несмотря на реальную ситуацию на фронте, российские медиа активно распространяют информацию о якобы наступлении российских войск на Сумы. Также российское Минобороны традиционно заявляет о «захвате» населенных пунктов в регионе.

Коваленко подчеркнул, что подобные заявления являются частью информационной кампании Кремля.

«Их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы», — подытожил он.

Зачем России активизация в Сумской области

Отметим, что, по словам военных экспертов, активность российских сил в приграничные Сумской области может иметь другую цель. В частности, противник пытается оттянуть украинские резервы по другим направлениям, прежде всего с юга и востока.

Напомним, россияне в очередной раз нанесли авиаудары по Глуховской общине на Сумщине. Один человек погиб, трое ранены.