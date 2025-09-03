- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ заявляет о присутствии военных в центре Купянска: какая ситуация на самом деле
Армия РФ публикует информацию о том, что оккупанты находятся в самом Купянске на Харьковщине. Пока трудно установить, соответствует ли она действительности.
Россияне заявляют о присутствии в центре Купянска . Но обнародованные кадры выглядят противоречиво.
Об этом написал военный с позывным «Османом» Станислав Бунятов.
По его данным, речь идет о вероятном присутствии военных армии РФ, в частности, вблизи админпостроек.
«Р***я утверждает о присутствии п******ов в центре Купянска и вблизи административных зданий», — пишет он.
При этом некоторые опубликованные фото смотрятся противоречиво.
«Надеемся, что это очередной п*****ж, но ситуация оставляет желать лучшего», — констатировал Бунятов.
Ранее речь шла о якобы продвижении РФ в Купянск Харьковской области . Ситуацию прокомментировали в ВСУ.
Как пояснил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, на самом деле попытки прорыва через север от города продолжаются, но завершаются провалами.
Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть очень долго», — сказал Трегубов.