РФ заявляет о присутствии военных в центре Купянска: какая ситуация на самом деле

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Россияне заявляют о присутствии в центре Купянска . Но обнародованные кадры выглядят противоречиво.

Об этом написал военный с позывным «Османом» Станислав Бунятов.

По его данным, речь идет о вероятном присутствии военных армии РФ, в частности, вблизи админпостроек.

Реклама

«Р***я утверждает о присутствии п******ов в центре Купянска и вблизи административных зданий», — пишет он.

При этом некоторые опубликованные фото смотрятся противоречиво.

«Надеемся, что это очередной п*****ж, но ситуация оставляет желать лучшего», — констатировал Бунятов.

Ранее речь шла о якобы продвижении РФ в Купянск Харьковской области . Ситуацию прокомментировали в ВСУ.

Реклама

Как пояснил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, на самом деле попытки прорыва через север от города продолжаются, но завершаются провалами.

Есть большое количество информационных операций россиян с заявлениями, что вот они уже почти там. До Купянска там близко. Я не мерил, но реально близко. Там речь идет о километрах. Но они эти километры не могут преодолеть очень долго», — сказал Трегубов.