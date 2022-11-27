РФ значительно истощила свой арсенал высокоточных ракет, поэтому все чаще использует приманки для обмана ПВО – ISW

У России уже нет достаточного количества ракет, поэтому идет на всевозможные уловки, чтобы обмануть силы ПВО.

Российские войска, вероятно, используют инертные крылатые ракеты Х-55 в своей кампании массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. Это все больше подчеркивает истощение арсенала высокоточного оружия российской армии.

Об этом в своем ежедневном отчете рассказывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Министерство обороны Великобритании 26 ноября сообщило, что Россия, вероятно, снимет ядерные боеголовки с устаревших ракет Х-55 и запустит их без боеголовок по целям в Украине. Минобороны предположило, что российские силы, по всей вероятности, запускают инертные ракеты как приманку для отвлечения украинского ПВО.

Ранее украинские официальные лица сообщали, что с середины октября российские войска широко использовали неядерный вариант ракетной системы Х-555 для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

"Вероятное использование российскими военными более стратегической системы вооружения в роли приманки для украинской ПВО подтверждает предварительные сообщения ISW о том, что российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет. Использование большего количества систем стратегического оружия для поддержки кампании против украинской инфраструктуры свидетельствует о том, что российские военные очень привержены ударной кампании и все еще ошибочно полагают, что она может создать стратегически значительный эффект благодаря этой кампании", — говорится в отчете Института.

Напомним, что, несмотря на введенные Западом санкции, РФ все еще может производить ракеты и усиливает их производство. По данным разведки, Россия способна производить около 180 ракет в год.

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