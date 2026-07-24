РФ знала, куда бить: всплыли новые подробности удара по выставке на Киевщине

Ракета РФ "Оникс-2"

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Российские военные смогли получить данные о проведении оборонной выставки в Киевской области и установить ее точные координаты, хотя организаторы не разглашали адрес участникам заранее.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил СЕО Совета оружейников Игорь Федирко.

РФ атаковала выставку в Киевской области — что известно

По его словам, Совет оружейников знал о мероприятии и получал приглашения, однако не принимал участия в его организации.

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«Мы не были и не являемся соорганизаторами или организаторами этого события. Как одна из крупнейших ассоциаций в Украине мы знали о ее проведении, ведь также получали индивидуальное приглашение. В нем не было указано точной локации, но, к сожалению, наш противник получил координаты и почти все данные о мероприятии», — отметил Игорь Федирко.

Глава Совета оружейников подчеркнул, что в Украине действуют четкие рекомендации по безопасности для проведения публичных событий в сфере ОПК. В частности, около месяца назад Служба безопасности Украины направляла профильным организациям и производителям очередное обращение с призывом усилить меры безопасности из-за высокого внимания врага в оборонный сектор.

По словам Федорко, эти правила носят рекомендательный характер. Обычно организаторы их соблюдают: обеспечивают укрытие, рассредоточивают людей, контролируют вход и выход, а точный адрес сообщают только зарегистрированным участникам за 2-3 часа до начала. В то же время он отметил, что оценивать организацию этого мероприятия еще рано, ведь сейчас идет следствие и нужно дождаться его официальных результатов.

Зачем проводят такие мероприятия?

Объясняя, зачем проводить такие выставки во время войны, руководитель Совета оружейников отметил, что они необходимы для общения. Сейчас в Украине более тысячи производителей оружия и техники, и большинство из них не имеют прямого выхода на Минобороны, военных или покупателей.

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По словам Игоря Федирко, на фронт попадает далеко не весь ассортимент производимого в Украине оружия. На подобных выставках, форумах и круглых столах производители могут лично встретиться с военными и представителями силовых структур.

Он добавил, что такие мероприятия проходят регулярно — только за последние полгода представители совета посетили более ста событий в Украине и за рубежом. Игорь Федирко подчеркнул, что любое событие в оборонной отрасли сейчас находится под повышенной угрозой.

«Они проходят постоянно, как за границей, так и в Украине. Но, как мы видим, что для атаки было выбрано именно это мероприятие. Поэтому мы сожалеем сейчас и видим, что наши коллеги пострадали. И опять же это производители, которых я знаю почти всех», — отметил Игорь Федирко.

Атака РФ в Киевской области — последние новости

Напомним, днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области. Там прошла выставка вооружения. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

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В Генштабе заявили, что обстрелянный комплекс в Киевской области не принадлежит Силам обороны.

А Юрий Игнат добавил, что в Киевской области удар пришелся на частный спорткомплекс, не связанный с ВСУ.

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